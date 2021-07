▲김태선(애국지사 故안병수씨 부인)씨 별세, 안희두(대구강북 성균관유도회장)·희경(전 해병대 부사령관)·희성(서린디앤씨 상무)·희만(PMG대표·전 홈플러스 부사장)·희덕(대구한의대 학장)씨 모친상 = 21일, 대구강북전문장례식장, 발인 23일. 장지 대전현충원 애국지사 묘역 ☎02-535-2700

