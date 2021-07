靑 참모진에 백신 예약시스템 오류 강력 대응 요구…"전문역량 갖춘 부처와 범정부적 대응"

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 21일 "문재인 대통령은 최근 백신 예약시스템 오류 및 마비와 관련해 IT 강국인 한국의 위상에 걸맞지 않는다며 참모들을 질책하고, 강력한 대응책을 요구했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "백신 예약시스템의 원활한 가동을 위해, 질병관리청뿐 아니라 전자정부를 담당하는 행정안전부와 IT를 담당하는 과학기술정통부 등 전문 역량을 갖춘 부처와 범정부적으로 대응하고, 청와대에서는 사회수석실과 과학기술보좌관실 등이 긴밀히 협력해 신속한 해결책을 모색하라고 지시했다"고 전했다.

한편 문 대통령은 청해부대의 신속한 귀국 과정에서 도움을 주고 협조한 국가들에 감사의 뜻을 전달하라고 지시했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr