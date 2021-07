유럽 축구팬 공략하는 LG톤프리

[아시아경제 조슬기나 기자]스마트폰 사업에서 철수하는 LG전자가 무선이어폰 LG 톤프리의 우수성을 알리기 위해 유럽 축구 팬 공략에 나섰다.

LG전자는 20일(현지시간) 독일 명문 축구 클럽 ‘아인트라흐트 프랑크푸르트’와 협업한 맞춤형 LG 톤프리를 선보였다. 지난 5월 ‘잉글랜드 축구협회(The FA)’와의 협업에 이어 두 번째다.

LG전자는 LG 톤프리 제품 박스와 충전 크레들에 구단을 상징하는 로고를 디자인해 팬들이 나만의 개성을 표현하는 동시에 소속감을 느낄 수 있도록 했다. 이 제품은 구단 팬 숍에서 판매된다.

이는 LG전자가 진행하는 B2B2C 마케팅의 일환이다. B2B2C는 기업 간 거래(B2B)와 기업과 소비자와의 거래(B2C)를 결합한 형태의 마케팅 활동을 뜻한다. LG전자 입장에서는 제품의 인지도 향상과 매출 증대를 노릴 수 있고, 파트너 사는 팬층을 더욱 두껍게 할 수 있는 일종의 굿즈(goods)로 활용할 수 있다.

LG전자가 아인트라흐트 구단과 협업한 LG 톤프리(HBS-TFN6)는 명품 오디오 업체 ‘메리디안 오디오’의 신호처리 기술과 고도화된 튜닝 기술(EQ)을 적용, 프리미엄 사운드를 완성한 것이 특징이다. 유해 세균을 99.9% 제거해 주는 ‘UVnano(유브이나노)’ 기능을 지원한다. 이어젤은 피부 접촉 관련 생물학적 안전성 시험을 통과한 실리콘 소재다.

