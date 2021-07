이낙연 측 "박정희 찬양? 견강부회식 주장…결국 화 자초할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 박정희 전 대통령을 찬양했었다는 이재명 경기도지사 측 주장에 대해 이 전 대표 캠프가 "견강부회식 주장"이라고 맞받아쳤다.

20일 저녁 오영훈 수석대변인은 논평을 내고 "이재명 캠프에 엄중하게 경고한다"면서 "견강부회식 주장, 결국 화를 자초할 것"이라고 일갈했다.

오 수석대변인은 지난 2014년 11월 4일 이 전 대표가 전남도지사 재직 시절 서울에서 열린 '동서화합 포럼' 정례조회에서 했던 표현을 이 지사 측이 왜곡 해석했다고 지적했다.

오 수석대변인은 "이 전 대표는 '대한민국을 이룩한 김대중 패러다임과 박정희 패러다임은 아마도 앞으로도 변하지 않을 것이라 생각한다. 시대에 따라서 그 내용물의 변용은 있을 수 있지만 그 철학 자체가 바뀌지는 않을 것이라고 생각한다. 그 점에서 우리 전남과 경북, 김대중 대통령과 박정희 대통령은 참으로 위대한 지도자였다'고 말했다"면서 이 지사 측이 말한 '박정희 대통령 찬양 주장'에 대해 반박했다.

오 수석대변인은 "이는 이 전 대표가 '광주전남의 상생, 호남의 상생, 영호남의 상생하는 것들이 결코 우리한테 먼 일이 아니라 바로 우리 앞에 떨어진 일이다'를 강조하기 위해 썼던 표현이었다"면서 "이를 박정희 대통령의 찬양이라고 주장하고, 후보를 비방하는 것이야말로 이재명 캠프의 견강부회식 왜곡 해석"이라고 비판했다.

이어 "국민은 언제나 현명하고, 단호하게 심판한다는 것을 명심해야 할 것"이라고 덧붙였다.

