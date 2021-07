[아시아경제 공병선 기자] SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 390,600 전일대비 10,600 등락률 +2.79% 거래량 78,544 전일가 380,000 2021.07.20 14:49 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 실리콘 음극재 사업 진출…美 기업과 합작사 설립SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close 는 올해 2분기 영업이익 681억원으로 전년 동기 대비 20.4% 증가했다고 20일 공시했다.

매출은 2801억원으로 전년 동기 대비 23.2% 늘었다. 당기순이익은 920억원으로 같은 기간 135.4% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr