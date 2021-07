'김홍빈 실종'에 文 대통령 "국민과 함께 무사귀한 소식 기다린다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 히말라야 하산길에 실종된 김홍빈 대장의 무사귀환을 기원했다. 김 대장은 장애인 최초로 히말라야 14좌 완등에 성공했으나 하산 도중 실종됐다.

문 대통령은 20일 오전 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "참으로 황망하다"며 "마지막까지 희망을 갖고, 간절한 마음으로 김 대장의 구조와 무사귀환 소식을 국민들과 함께 기다리겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 전날 SNS를 통해 김 대장의 완등 축하 메시지를 올린 바 있다.

문 대통령은 "어제 저녁, 김 대장의 히말라야 14봉우리 완등 축하 메시지를 올렸었는데, 하산길에 실종되어 현재 김 대장의 위치가 파악되지 않고 있다고 한다"며 "등정 성공 후 하산 중에 연락이 두절됐다는 소식에 가슴을 졸이다, 구조됐다는 반가운 소식을 듣고 기쁜 나머지 글을 올렸는데 다시 사고가 발생한 것 같다"고 밝혔다.

문 대통령은 "외교부의 요청으로 오늘 파키스탄의 구조 헬기가 현장으로 출발할 예정이고, 또 중국 대사관에서도 구조활동에 필요한 가용자원을 동원하고 있다"며 "일부 사망 추정보도가 있었지만, 아직 정보가 분명하지 않아 희망을 버리지 않고 있다"고 덧붙였다.

