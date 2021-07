롯데하이마트온라인쇼핑몰, A/S 연장 '안심케어보험' 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트온라인쇼핑몰은 20일 ‘안심케어보험’을 선보인다고 밝혔다. 안심케어보험은 보증기간 연장 서비스 옵션을 선택한 소비자에 최대 5년간 제품 손상에 대한 보장을 제공하는 서비스로, 국내 주요 브랜드 14개 품목별 인기 상품을 구매하면 가입할 수 있다.

안심케어보험은 총보상한도액과 보험료에 따라 10개 보험 상품으로 구분된다. 제품 수리비를 최대 500만원까지 지원한다. 총 보상한도액내에서 보상 가능 횟수는 무제한이다. 소비자가 430만원대 에어컨을 구매하고 ‘사후서비스(A/S) 연장 500’에 가입했다면 총보상한도액 500만원 내에서 횟수 제한 없이 제품 손상에 대한 보장을 받을 수 있다.

수리비를 지급 받는 방법도 간단하다. 제조사가 공식 지정한 A/S 지정점 혹은 협력사에 수리 접수를 하면, 고장 제품을 수리해준다. 이후 수리비용을 청구하고, 구비서류를 제출한다. 구비서류에는 신분증, 보험금청구서, 수리비 명세서, 수리비 영수증 등 필수 자료가 포함된다. 비용 접수부터 지급까지 롯데손해보험이 보험약관에 따라 보상해준다. 수리비에는 부품비, 인건비, 운반비 등을 포함한다.

다만, 사용자 개인 과실로 인해 발생한 경우는 보상 받을 수 없다. 사용자 임의 개조, 제품의 조립이나 변경으로 인해 발생한 손해의 경우 제조사가 공식 지정한 A/S 지정점 또는 협력사가 아닌 곳에서 수리한 경우에도 보상 받을 수 없다.

롯데하이마트 관계자는 “고객이 구매한 제품을 오랫동안 안심하고 쓰실 수 있도록 롯데하이마트온라인쇼핑몰에 보증기간 연장 서비스를 신규로 선보였다”며 “최대 5년간 제품 수리비 부담을 덜 수 있는 안심케어는 합리적인 소비를 원하는 고객에 좋은 선택이 될 것”이라고 말했다.

