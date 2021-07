세븐일레븐, 대원미디어와 차별화 상품 개발 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 문화·콘텐츠 전문기업 대원미디어와 캐릭터 차별화 상품기획 및 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

대원미디어는 달려라 하니, 영심이 등 국내 최초 TV 애니메이션을 제작했던 회사로 현재는 아머드 사우루스, 마블, 무직타이거 등 국내외 인기 캐릭터의 지식재산권(IP) 라이센스를 보유하고 있다.

양사는 이번 업무협약에 따라 아머드 사우루스, 마블, 무직타이거 등 대원미디어가 보유한 글로벌 인기 캐릭터를 활용해 ▲차별화 협업 상품기획 및 개발 ▲상품 전략 마케팅 및 홍보활동 등을 모색해 나가기로 했다.

세븐일레븐 관계자는 “인기 캐릭터를 활용한 마케팅은 MZ세대들의 재미와 관심을 높이는 동시에 브랜드 친밀감을 높이는 장점이 있다”며 “이번 협약을 계기로 다양한 협력활동을 통해 대원미디어의 인기 캐릭터를 활용한 이색 협업 상품을 여러 카테고리에서 순차적으로 출시할 계획”이라고 말했다.

