한동훈 "차고 넘치는 증거 어디로"… 이동재, 제보자X 수사 촉구

[아시아경제 배경환 기자] 한동훈 검사장(사법연수원 부원장)이 자신에게 휴대전화 비밀번호를 공개하라고 요구하는 여권 인사들에 대해 "차고 넘치는 증거들은 다 어디 가고 1년 넘게 앵무새처럼 비밀번호 타령만 하고 있다"고 비판했다.

19일 한 검사장은 기자단에 보낸 입장문을 통해 "추미애씨와 정진웅 부장이 1년 전에 '이미 차고 넘치는 증거, 상당한 증거가 있다'고 공언했는데 '차고 넘치는 증거들' 다 어디 가고 아직까지 비밀번호 타령인가 묻겠다"며 이같이 말했다.

앞서 추 전 장관은 이동재 전 채널A 기자가 지난 16일 무죄를 선고받자 SNS를 통해 "검찰은 한 검사장의 휴대폰 압수 후 비밀번호를 알지 못해 핵심 증거물을 확보하고도 수사·재판에 증거로 활용하지 않았다"고 전했다.

이에 한 검사장은 "그 증거들은 다 어디 가고 아직 비밀번호 타령인가"라며 "수사는 수사기관이 책임지고 하는 건데 이렇게 수사받는 사람한테 1년 넘게 스토킹처럼 매달리는 걸 본 적이 없다"고 말했다. 이어 "휴대폰으로 보좌진에게 아들 군관계자 연락처 문자를 보낸 추미애씨야말로 왜 휴대폰 제출 안 했는지 묻겠다"며 "추미애·조국, 정경심·최강욱·황희석 등등 친정권 인사들 수사에서는 본인 휴대폰 제출도 안 했다고 하고 이재명 지사도 비밀번호 공개 안 했다는데 거기에는 추미애씨나 신동근 의원 같은 분들이 왜 아무 말 않는지 묻겠다"고도 했다.

이동재 전 기자도 반격에 나섰다. 이 전 기자 측은 해당 의혹을 언론에 제보한 제보자에 대한 수사를 촉구하고 나섰다. '제보자X'로 알려진 지모씨에 대한 수사 촉구 요청서를 서울중앙지검에 제출한 것으로 이 전 기자의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 최강욱 열린민주당 대표에 대한 엄벌 탄원서도 서울중앙지법에 제출했다. 이 전 기자는 오는 23일 최 대표 재판에 증인으로 출석할 예정이다.

지씨는 지난해 사건 당시 강요미수 피해자인 이 전 대표의 대리인으로 이 전 기자와 접촉한 인물로 '검언유착 의혹'을 MBC에 처음 제보한 것으로 알려졌다.

