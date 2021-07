최태원 SK 회장, 두 달만에 美 출장…워싱턴 싱크탱크· IT 네트워크 강화

지난주 워싱턴 SK 지사 방문…美 싱크탱크 관계자 미팅

SK하이닉스 지사로 이동…IT 네트워크 강화

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK 그룹 회장이 미국 사업 점검을 위해 지난주 워싱턴으로 출장에 나섰다. 지난 5월 21일 한미 정상회담 기간 미국을 방문한지 약 두 달 만이다. 미국 내 네트워크를 강화하고 실리콘밸리의 IT 관련 사업 협력을 위해 출국한 것으로 해석된다.

19일 재계 등에 따르면 최태원 회장은 지난 주 미국 워싱턴 SK 지사 등해 임직원을 격려하고, 미 싱크탱크 관계자 등과 만나는 등 글로벌 네트워크를 강화한 것으로 전해졌다.

최 회장은 이어 미 서부지역 있는 SK하이닉스 등 현지 지사를 방문해 사업 현황을 보고 받는 등 미국 사업을 점검하고 미국 내 IT 관련 기업인과의 미팅을 통한 사업 협력도 병행할 것으로 알려졌다.

SK 관계자는 "최태원 회장의 이번 출장은 그동안 코로나19로 인해 중단됐던 네트워크 미팅을 재개하고, 미주 사업 점검 및 임직원을 격려하기 위한 차원"이라고 밝혔다.

최 회장의 미국 출장은 지난 5월 대한상의 회장 자격으로 미국 워싱턴과 조지아주 등을 방문한 이후 두 달만에 재개됐다. 최 회장은 지난 방미 때도 미국 재계 인사들과 경제협력 네트워크를 넓히는 등 민간외교를 활발히 펼친 바 있다.

구체적으로 최 회장은 지난 5월21일 미 워싱턴에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블 참석해 반도체와 배터리, 바이오 등 3대 산업의 대미 투자를 확대하고 양질의 일자리와 환경보호 등 지역사회 중심의 사회적 가치를 창출하겠다고 역설하는 한편 백악관에서 열린 한미 정상회담 공동회견에도 참석했다.

이어 5월24일에는 미 조지아주 애틀랜타의 한국전 참전용사 기념비 앞에서 열린 '한국전 영웅 추모식'에 참석해 한국전에서 전사한 미군의 희생을 기리는 등 한미 우호 관계를 다지는 광폭 행보를 한 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr