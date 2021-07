우리카드, 그룹 통합 멤버십 플랫폼 '우리WON멤버스' 개시

우리은행, 우리카드, 우리종합금융 서비스 통합 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 우리금융그룹의 통합 멤버십 플랫폼 '우리WON멤버스'를 오픈했다고 19일 밝혔다.

우리WON멤버스는 기존 멤버십 플랫폼 위비멤버스가 리뉴얼된 것으로 ▲우리금융 대출상품 통합조회 ▲비대면 계좌개설 ▲무료신용조회 등 우리금융그룹 내 우리은행, 우리카드, 우리종합금융 서비스를 통합 제공한다.

고객이 직관적으로 이용할 수 있도록 애플리케이션(앱) 디자인도 전면 개편했다. 사용 빈도가 많은 포인트 조회·적립·사용 서비스 화면을 앱 메인에 배치해 고객 편의성을 높였고, 생체인증, 자동 로그인 기능을 추가해 앱 접근성도 강화했다.

금융 멤버십 최초로 개인화 알고리즘을 도입해 맞춤형 금융상품 추천 서비스를 탑재했으며, 제휴처 확대를 통해 다양한 국내 가맹점에서 우리WON꿀머니(우리WON멤버스 포인트)도 현금처럼 사용할 수 있게 했다.

서비스 오픈을 기념해 이벤트도 진행된다. 내달 말일까지 우리WON멤버스 마케팅 및 앱푸시 동의 후 이벤트에 응모한 고객은 추첨을 통해 ▲200만 꿀머니(1명) ▲다이슨 에어랩 스타일러 컴플리트(2명) ▲애플워치 SE(5명) ▲배달의민족 기프티콘 5000원(2000명) ▲3000 꿀머니(1만명)를 받을 수 있다. 같은 기간 동안 매주 선착순으로 구글 플레이 기프트코드 10% 특별할인 혜택이 제공된다.

