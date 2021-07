정읍시, 26일 김태원 구글코리아 전무 초청 아카데미 개최

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 오는 26일 오후 7시 정읍사예술회관 공연장에서 ‘창의적인 관점, 무엇이 차이를 만드는가?’를 주제로 제96회 정향누리 정읍 단풍아카데미를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 특강은 청년들이 가장 만나고 싶어 하는 멘토이자 열정의 아이콘으로 통하는 김태원 구글코리아 전무가 강사로 나선다.

김태원 전무는 ‘TVN 스타특강쇼’, ‘MBC 희망특강 파랑새’ 등 다수의 방송과 강연 활동을 통해 창의적인 관점의 중요성을 전달하며 바쁜 시간을 보내고 있다.

이번 강연에서는 발 빠르게 변화하고 있는 4차 산업혁명 시대에서 정해진 틀을 깨고 성공할 수 있는 창의적인 생각은 어디에서 나오는 것인지 시민들과 함께 이야기할 예정이다.

이번 특강은 코로나19 방역상황을 고려해 사전 예약을 통해 선착순 150명에 한해 진행된다.

사전 예약은 홈페이지 통합예약시스템을 통해 예약하거나 시청 총무과로 문의하면 된다.

정읍 단풍아카데미는 시민들에게 사회 각 분야 저명인사의 전문지식과 삶의 지혜를 전달하는 강연 프로그램이며 시민들에게 즐겁고 유익한 평생학습의 기회를 제공하고 시민의 행복 가치를 높이기 위해 마련해오고 있다.

시 관계자는 “이번 특강이 혁신에 혁신을 거듭하는 4차 산업혁명 시대에서 시민들이 변화에 발맞춰 한 걸음 더 성장할 수 있는 계기가 되길 희망한다”고 말했다.

