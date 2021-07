[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시는 통영관광협업센터 남해안여행라운지와 통영여행플랫폼의 전문적이고 효율적인 운영을 위해 이랑협동조합과 위·수탁 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

통영여행플랫폼은 작년 상반기 리스타트플랫폼 5층과 한산대첩광장 관리소를 각각 리모델링해 조성했으며, 10개월간 메타기획컨설팅에서 시범 운영했다.

수탁자인 이랑협동조합은 플랫폼 활성화 방안 기획, 콘텐츠 개발, 지역관광추진조직(DMO)과 연계한 지역 네트워크를 구축하는 등 관광객에게 편의를 제공하고, 통영 관광을 활성화할 방안을 찾는다.

통영시 관계자는 "통영여행플랫폼이 더욱 활성화되고 관광거점으로서의 네트워크를 형성해 줄 것으로 기대한다"라고 말했다.

