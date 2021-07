[아시아경제 윤동주 기자] 최재형 전 감사원장이 19일 서울 중구 서울시청을 찾아 오세훈 서울시장을 예방하고 있다. 야권 대권주자로 꼽히는 최 전 원장은 이 자리에서 코로나 4차 방역 대책과 부동산 대책 등에 대해서 논의를 한것으로 알려졌다.

