[아시아경제 유인호 기자] 최종문 외교부 2차관은 19일부터 22일까지 미국 워싱턴DC를 방문해 백악관, 국무부, 하원 주요 인사 등을 면담한다고 외교부가 밝혔다.

최 차관은 글로벌 백신 파트너십, 첨단 과학기술 협력, 반도체·고용량 배터리 공급망 강화, 신남방정책과 인도태평양전략 간 연계 협력 등 지난 5월 한미정상회담 성과를 점검하고 이행방안을 논의할 예정이다.

최 차관은 이어 21일 제4차 한미 민관합동 경제포럼에 참석해 글로벌 질서의 회복과 재편을 주도해가는 한미동맹을 주제로 기조연설을 할 계획이다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr