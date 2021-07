[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 실내포차브랜드 '한신포차'와 파스타 전문 브랜드 '롤링파스타'는 오는 25일까지 배달 애플리케이션 '쿠팡이츠'로 배달 주문 시 5000원 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

프로모션은 코로나19 4차 대유행으로 인해 힘든 시기를 견디고 있을 한신포차와 롤링파스타 가맹점을 지원하고자 마련한 것으로, 더본코리아 본사가 100% 비용을 부담한다.

쿠팡이츠 앱에서 한신포차와 롤링파스타의 메뉴를 최소 주문 금액 이상 배달 주문하면 5000원 할인이 적용된다. 프로모션 기간에 쿠팡이츠 앱에서 각 브랜드의 5000원 할인 쿠폰을 발급 받아 결제 시 적용하면 할인된 금액으로 주문 가능하다.

한 아이디(ID) 당 매일 1회 혜택을 받을 수 있다. 최소 주문 금액은 한신포차가 2만원, 롤링파스타가 1만2000원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr