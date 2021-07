OPEC+, 내달부터 하루 40만배럴 추가 생산… 추가 감산완화 합의(종합)

산유국, 내년말까지 감산완화 합의

[아시아경제 김대현 기자] 'OPEC 플러스(OPEC+)'가 추가 감산 완화 정책을 내달부터 시행하는 데 합의했다. OPEC+는 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 주요 산유국들의 협의체다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면 OPEC+는 이날 석유장관 회의를 열고 오는 8월부터 추가적인 감산 완화 조치에 들어가는 방안에 합의했다. 새로운 원유 생산 기준은 내년 5월부터 적용된다.

OPEC+는 이날 성명에서 "시장수요가 향상되고 있다는 명확한 신호와 함께 펀더멘털이 지속적으로 강한 상황을 인지하고 있다"고 밝혔다.

이에 따라 OPEC+는 내달부터 하루 40만배럴의 원유를 추가 생산하고 올 연말께는 총 200만배럴까지 늘릴 전망이다.

이는 그간 산유량 정책과 관련해 의견이 충돌하던 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 원유 생산 기준을 조정해 이견을 좁힌 영향인 것으로 보인다. UAE는 현재 하루 320만배럴의 생산량을 350만배럴로 늘리게 된다.

이날 회의에선 UAE뿐만 아니라 이라크와 쿠웨이트, 러시아의 원유 생산량도 상향된 것으로 알려졌다.

또한 OPEC+ 산유국들은 당초 내년 4월까지였던 감산 완화 합의 기한을 내년 연말까지로 연장했다. 블룸버그 통신은 이번 합의로 원유 생산량이 증가해 유가 상승과 인플레이션 압력이 완화될 수 있을 것이라고 보도했다.

앞서 OPEC+는 지난해 5월 코로나19 대유행에 따른 수요감소에 대응해 당시 세계 생산량 대비 10% 수준인 하루 약 1000만배럴의 감산을 결정했고, 이후 2022년 4월까지 점차 감산 규모를 줄여나가기로 합의했었다.

