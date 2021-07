포항시, 제주도발 'n차 감염' 사흘째 이어져 … 18일에도 2명 '신규 확진'

16일 제주도 확진자 접촉 2명→17일 2명→18일 2명씩 연쇄 감염

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항에서 18일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 2명 더 나왔다.

포항시에 따르면 전날 확진된 포항 717~718번과 접촉한 북구 주민, 지난 16일 확진된 포항 715번과 접촉한 남구 주민 1명씩 밀접 접촉자로 분류돼 검사를 받은 결과 양성 판정을 받았다.

전날 확진된 포항 717~718번은 제주도 지역 확진자와 접촉한 뒤 확진된 715~716번(북구)의 밀접접촉자다.

제주도 지역 확진자의 n차 감염이 사흘째 이어진 셈이다. 이로써 포항지역 누적 확진자는 717명(포항시 자체 집계)으로 늘어났다.

