방역지침 지적하자, 공용 간장통에 '먹던 국물' 테러한 손님

[아시아경제 강주희 기자] '휴식 시간이니 나가 달라'는 식당 주인 요구에 불만을 품은 손님이 자신이 먹던 음식을 공용 간장통에 몰래 넣고 가는 일이 발생했다.

경기 과천경찰서는 "손님이 먹다 남은 음식을 공용 간장통에 넣고 갔다"는 음식점 주인의 신고가 접수돼 조사 중이라고 17일 밝혔다.

50대로 추정되는 이 손님은 지난 16일 낮 과천의 한 식당에서 일행 1명과 함께 만두전골과 소주를 주문해 먹었다. 식당 주인 A씨에 따르면, 이 손님은 당시 식당에서 2시간 가까이 머물렀다.

A씨는 오후 3시부터는 쉬는 시간이고, 매장 이용 시간을 1시간 이내로 해달라는 방역 당국 권고를 안내하며 '식사를 서둘러달라'고 손님에게 요청했다.

그러자 손님은 먹다 남은 전골 국물을 숟가락으로 덜어 식탁에 놓여있던 공용 간장통에 넣고 식당을 빠져나갔다. 손님의 행동을 수상하게 여긴 A씨는 이후 식당 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 돌려봤고, 손님의 행동은 CCTV에 고스란히 찍혔다.

17일 JTBC 뉴스룸과 인터뷰에서 A씨는 "아무리 장난이라도 이런 장난을 치나 애들도 아니고"라며 "식당은 위생인데, 다 같이 먹는 간장통에 기름이 둥둥 뜬 게 나온다고 하면, 코로나 시대에 음식에다가 침 뱉는 것과 똑같은 것"이라고 토로했다.

경찰은 재물손괴 혐의로 손님의 신원을 파악하고 있으며, 감염병예방법 위반 여부 등도 살펴볼 예정이다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr