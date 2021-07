무더위 속 선별검사소 찾은 文…"검사 받는 국민들 더위 피할 수 있게"

[아시아경제 이지은 기자] 무더위 속 서울 강남구에 위치한 임시선별검사소를 찾은 문재인 대통령이 검사를 받는 국민들이 더위를 피할 수 있도록 조치를 취해 달라고 당부했다.

청와대는 문 대통령이 18일 오전 서울 강남구에 위치한 '삼성역 코로나19 임시선별검사소'를 방문, 방역현장을 점검하는 한편 의료진을 격려했다며 이같이 밝혔다. 이날 방문은 현장에 부담을 주지 않기 위해 수행인원을 최소화해서 이뤄졌다.

문 대통령은 "무더위 속에 코로나19 대응 방역 최일선을 담당하고 있는 의료진들의 어려움을 직접 살펴보기 위해 현장을 찾았다"며 검사소와 휴게실을 돌아보고 관계자들과 대화를 나눴다.

문 대통령이 "의료진들이 땀범벅이 된 모습을 보면 정말로 안쓰럽고 가슴이 아프다"며 "아쉬운 점이 있으면 무엇이든지 말해 달라"고 묻자, 관계자는 "더운 날씨가 가장 힘든 부분"이라고 답했다.

이에 문 대통령은 "지금도 덥지만 앞으로 기온이 40도 가까이 올라간다고 하니, 폭염대책을 꼼꼼히 챙겨 달라"며 정순균 강남구청장, 양오승 강남구보건소장 등에게 당부했다.

또 "임시선별검사소에서 검사를 받는 국민들도 더위를 피할 수 있도록 최대한 조치를 취해 달라"며 임시선별검사소에 설치된 차양막의 상태를 직접 점검했다. 또 얼음조끼 등이 지급되고 있는지를 확인한 후 직접 '목 선풍기'를 목에 착용해보기도 했다.

각 지자체는 앞서 의료진 등 지원인력이 더위를 식힐 수 있도록 얼음조끼, 쿨 스카프, 목 선풍기 등을 배부한다고 밝힌 바 있다.

문 대통령은 의료인력의 휴식 문제에 대해서도 관심을 보였다. 컨테이너를 개조해 만든 휴게실을 돌아본 문 대통령은 "천막 임시선별검사소는 에어컨을 설치해도 한계가 있으니, 의료진이 휴식시간이라도 온전하게 쉴 수 있도록 휴게실의 경우 안정적인 냉방이 꼭 필요하다"며 "의료진의 피로도를 낮추기 위해 무엇보다 인력 교대가 자주 이루어져야 하는데, 경찰과 군 인력 이외에 검사와 역학조사를 위한 인력 지원 상황이 궁금하다"고 묻기도 했다.

이에 정 구청장은 "구청에서 최대한 인력을 가용하고 있고, 중수본과 중앙정부, 서울시와도 협조하고 있다"고 답했고, 양 보건소장은 "현재는 일일이 수작업을 하지 않고 QR코드만 찍으면 문진부터 검사까지 신속하게 할 수 있으며, 현대백화점 사태가 발생했을 때 1만 명까지 검사를 실시했다"고 보고했다.

방문을 마친 문 대통령은 "어려운 시기이지만 여러분들이 헌신해 주신 덕분에 국민들이 함께 잘 이겨내고 있다"며 "지난해 여름에도 고생하셨는데, 올해 또 이렇게 되풀이 되어서 대통령으로서 정말 송구한 마음이다. 이번에도 함께, 확실하게 극복해 나가자"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr