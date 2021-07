[아시아경제 송승섭 기자]도쿄올림픽 개막을 닷새 앞두고 선수촌에서 코로나19 확진 판정을 받은 선수가 처음 나왔다.

도쿄올림픽 조직위원회는 18일 선수촌에 체류 중인 선수 2명이 코로나19 감염 판정을 받았다고 발표했다. 확진 선수의 국적, 성별, 나이 등 개인 정보는 공개하지 않았다.

전날 외국서 온 관계자가 선수촌서 첫 확진자가 됐고, 이번에는 선수가 양성판정을 받았다. 선수촌 내에서 코로나19 감염이 이어지며 철저한 방역을 요구하는 목소리가 커질 것으로 보인다.

도쿄조직위가 발표한 올림픽 참여 인원의 일일 신규 확진자는 총 10명이다. 8명은 대회 관계자 5명, 언론 관계자 2명, 조직위 위탁 업무 직원 1명이다.

도쿄조직위가 감염자를 집계해 발표한 이달 1일 이후 올림픽 관련 확진자는 55명으로 늘었다.

