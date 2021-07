[이번 주 유상증자] 7월 넷째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(7월) 넷째 주에는 엘앤에프, 광진윈텍, 에스에너지, 제이준코스메틱, 쌍용정보통신이 유상증자 청약을 진행한다.

◆엘앤에프=엘앤에프는 오는 19일부터 20일까지 우리사주조합과 구주주 대상으로 청약을 진행한다. 이어 22일부터 23일까지는 실권주 일반공모를 실시한다.

주당 확정가액은 7만6400원으로 총 496억6000만원을 조달한다. 시설자금의 경우 이차전지용 양극활물질 제조설비 구축용도로 오는 8월부터 10월까지 사용한다. 들어가는 자금은 230억원이다. 또 운영자금에는 리튬과 니켈 복합물 등 원재료 조달에 266억6000만원을 활용한다. 사용 시기는 이달부터 오는 12월까지다.

엘앤에프는 2000년 7월 LCD용 BLU를 제조·판매하는 목적으로 설립됐다. 2005년 8월 엘앤에프신소재를 설립해 리튬이온 이차전지용 양극활물질 사업을 개시했다. 2016년 2월 엘앤에프와 엘앤에프신소재의 합병을 통해서 주력사업인 양극활물질 사업 분야를 강화했다.

◆ 광진윈텍=광진윈텍은 오는 21일부터 22일까지 구주주 대상 청약을 실시한다. 26일부터 27일까지는 일반공모를 진행할 예정이다.

오는 19일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 현재 확정된 1차 발행가액은 2705원으로 총 208억2850만원을 모집한다. 회사는 이번 조달한 자금 모두를 채무상환에 사용할 예정이다.

광진윈텍은 1999년 1월1일 자동차 부품 제조를 주사업목적으로 설립됐다. 지난 2006년 10월20일 코스닥 시장에 입성했다.

◆ 에스에너지=에스에너지는 오는 21일부터 22일까지 구주주 대상 청약을 실시한다. 26일부터 27일까지는 일반공모를 진행할 예정이다.

오는 19일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 현재 확정된 1차 발행가액은 3795원으로 총 171억원을 조달한다. 회사는 이번 조달한 자금 중 65억원을 서울시 강동구 고덕동 신사옥 건설자금에 활용한다. 또 차입금 상환에 88억원을 사용한다. 이와 함께 이원호 수상 태양광 발전소 건설에 소요되는 고내구성모듈(수상태양광발전용) 모듈의 원부자재 중 Cell을 중심으로 원재료를 매입할 예정으로 15억을 투입한다.

에스에너지는 2001년 1월12일 설립됐다. 현재 태양전지 모듈 및 태양광 시스템 설치 및 발전사업을 주사업으로 영위하고 있다. 코스닥 시장에는 2007년에 입성했다.

◆제이준코스메틱=제이준코스메틱 오는 22일부터 23일까지 우리사주와 구주주 대상 청약을 실시한다. 27일부터 28일까지는 일반공모를 진행할 예정이다.

오는 19일 확정 발행가액을 산정 후 20일 공고할 예정이다. 현재 확정된 1차 발행가액은 1370원으로 총 274억원을 조달할 예정이다. 조달한 자금 중 148억원은 신규 화장품 라인 구축과 판매채널 증대 등에 148억원을 투입한다. 또 채무상환에 126억원을 사용할 예정이다.

제이준코스메틱은 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매업을 주력으로 하는 기업이다.

◆ 쌍용정보통신=쌍용정보통신오는 23일부터 26일까지 우리사주와 구주주 대상 청약을 실시한다. 27일부터 28일까지는 일반공모를 진행할 예정이다.

오는 20일 확정 발행가액을 산정 후 21일 공고할 예정이다. 현재 확정된 1차 발행가액은 827원으로 총 194억원을 조달할 예정이다. 조달한 자금 중 신규인력 채용 등에 24억원을 투입한다. 기간은 올해 3분기부터 4분기까지다. 또 금융기관 차입금 상환 등 채무상환에 170억원을 사용할 예정이다.

쌍용정보통신은 1981년 12월8일에 설립됐다. 지난 2000년 4월14일 코스닥에 상장했다. 국내 IT서비스 시장에서 SI 및 유지보수 사업을 영위하고 있다.

