10월 출범 '대환대출 플랫폼', 수수료 더 낮출 듯

금융당국, 조만간 협의체 구성키로

[아시아경제 김진호 기자] 금융당국이 추진하는 대환대출 플랫폼의 중개수수료가 현재 일부 가동 중인 플랫폼보다 더 낮은 수준에서 책정될 것으로 보인다.

18일 금융당국에 따르면 금융위원회는 대환대출 플랫폼과 관련해 최근 금융권과 잇달아 간담회를 진행했다. 지난 6일 은행권을 시작으로 제2금융권(12일), 핀테크 업체(13일)를 직접 만났다.

간담회 자리에서 금융위는 금융사의 플랫폼 기업 선정 권리와 수수료에 대한 통제를 재차 강조했다. 핀테크 기업들이 수수료만 가져갈 수 있다는 은행권의 우려를 금융권도 충분히 인식하고 있으며 수수료는 일정 수준 이상으로 올라가는 것은 규제하겠다는 입장을 전달했다.

이를 위해 곧 협의체가 꾸려질 예정이다. 금융권이 주축이 돼 플랫폼 참여 의사를 밝힌 토스, 카카오페이 등 10여개 핀테크 기업 중 실제 사업을 맡을 2∼3곳을 선발하는 기준을 논의하게 된다. 금융결제원이 간사를 맡고 각 금융협회 관계자와 이들이 추천한 민간위원 등이 참여한다.

또 플랫폼 기업들이 요구한 24시간 운영의 경우 은행 업무시간으로 제한해 운영하는 것으로 가닥이 잡혔다. 은행권의 요구를 반영하고 시스템 안정을 고려한 결정이다.

금융위는 현재 일부 가동 중인 플랫폼 기업의 대출금리 비교 서비스를 금융결제원의 대환대출 인프라와 연동한 시스템을 10월쯤 선보일 계획이다. 해당 시스템이 도입될 경우 소비자는 은행 창구에 가지 않아도 비대면·원스톱으로 쉽고 빠르게 대출을 갈아탈 수 있게 된다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr