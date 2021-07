농협은행, '소셜아이어워드 2021' 프로모션 혁신대상 수상

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 '소셜아이어워드 2021'에서 ‘농협상호금융 주머니통장 X 지평농협 된장·고추장’ 광고영상으로 프로모션 혁신대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

'소셜아이어워드 2021'은 한국인터넷전문가협회가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관하는 행사로, 4000여명으로 구성된 아이어워즈 평가위원단이 가장 혁신적이고 모범적인 소셜미디어 서비스 사례들을 선정하여 시상하는 소셜인터넷서비스 혁신대상 시상행사이다.

프로모션 혁신대상을 수상한 NH멤버스사업부는 이번 수상작 외에도 작년 한 해 동안 ‘NH농협생명 X 농협목우촌’ 및 ‘NH농협은행 X 하나로유통’ 등 총 네 차례에 걸쳐 농협금융과 유통간 콜라보를 통한 광고를 선보인 바 있다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “타사와 달리, 농협은 금융과 유통에 걸쳐 다양한 상품을 보유하고 있는 장점이 있다”라며, “앞으로도, 농협 내 다양한 상품과 서비스를 보다 재미있고 효과적으로 홍보하기 위한 방안을 적극적으로 마련하겠다”고 말했다.

