19일 고3·고교 교직원 백신접종 시작…"7일 간 고강도 운동 자제"

학교 단위로 예방접종센터에서 접종

이상반응 있으면 접종 후 2일까지 출석인정결석

안내문에 심근염·심낭염 발생 가능성도 명시



[아시아경제 한진주 기자] 19일부터 고등학교 3학년 학생과 고등학교 교직원 백신 접종이 시작된다.

18일 교육부는 전국 3184개 고등학교와 이에 준하는 교육기관의 약 63만 명이 학교 단위로 예방접종센터에서 백신접종을 19일부터 실시한다고 밝혔다.

접종 대상 학교는 고등학교와 대안학교, 미인가 교육시설, 학력인정 평생교육시설 등이다. 재학·휴학중인 고3과 2022학년도 대입에 응시하는 조기 졸업 예정자도 접종 대상에 포함된다. 접종대상 교직원은 학생과 접촉하는 모든 종사자다.

교육부는 백신 접종 당일은 학교장 재량 휴업이나 단축수업 운영이 가능하도록 했다. 접종 후 주말 포함 4일 이내까지는 학교 여건별로 재량휴업이나 원격수업 등 탄력적 학사 운영이 가능하다.

접종 후 발열이나 오한, 근육통, 두통, 관절통 등 이상 반응이 있을 경우 접종 후 2일까지는 출석인정 결석, 3일 이후부터는 질병결석으로 처리된다.

질병청은 안내문에 '드물게 심한 알레르기 반응이 나타날 수 있으며 심근염이나 심낭염이 발생할 수 있다'고 명시했다. 발열이나 근육통이 있는 경우 필요에 따라 해열제를 복용하고 1·2차 접종 후 수영이나 무거운 역기 들기, 사이클링, 달리기 등 고강도 운동은 피하도록 당부했다.

교육부는 학교에 접종 장소(예방접종센터)에서 대기 시간을 최소화하기 위해 접종시간을 분배하고, 가능한 소규모로 이동하도록 안내했다. 접종 당일 건강상태가 좋지 않은 경우 접종을 연기하도록 지도할 계획이다.

학생들을 대상으로 처음 백신접종을 실시하는 점을 고려해 접종 전 사전교육이 이뤄질 수 있도록 질병관리청의 교육자료를 제공했다. 시도교육청과 학교에 백신 접종 때 불안 반응과 대처요령, 이상반응 대응을 위한 준비사항 등을 안내했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 접종 첫날인 19일 고3 학생과 고교 교직원 백신접종 현장을 참관하기 위해 경기도 김포시 2호 예방접종센터(김포생활체육관)를 방문한다

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "접종 후 이상반응을 예의 주시하면서, 특히 가슴 통증과 호흡 곤란 등이 지속되면 즉시 의사의 진료를 받아야 하며, 접종 후 일주일 정도 고강도 운동과 활동을 피해줄 것을 당부한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr