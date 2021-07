대전 중구 소재 병원서 4명 '돌파감염'

[아시아경제 이민지 기자] 대전 중구의 한 병원에서 환자와 종사자 등 6명이 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 이 중 4명은 백신 접종을 완료한 뒤 감염된 '돌파감염' 추정 사례인 것으로 확인됐다.

17일 중앙방역대책본부(방대본)는 참고자료를 통해 대전 중구 병원 집단감염 사례에 대해 "어제 기준으로 확진자 6명이 발생했고 이 중 4명이 돌파감염 추정 사례"라고 밝혔다.

돌파감염은 백신을 정해진 기간에 권고 횟수대로 다 접종받고 14일이 경과한 뒤 확진된 사례를 뜻한다. 추후 역학조사를 통해 2차 접종 뒤 14일이 지나지 않은 시점에 감염원에 노출된 것으로 확인되면 사례 분류는 변경될 수 있다.

국내 의료기관에서 돌파감염 추정 사례가 나온 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 경기 평택시의 한 종합병원과 관련해 확진된 9명 중 1명이 돌파감염 사례인 것으로 추정된 바 있고, 전북 전주의 한 병원에서도 이런 사례가 나온 바 있다.

지난 13일 기준으로 국내 예방접종 완료자는 총 416만7322명이며, 이중 방대본이 밝힌 돌파감염 추정 사례는 252명이다. 접종 완료자 10만명당 6.05명 수준으로 발생한 셈이다.

백신별로 보면 얀센이 143명으로 가장 많고 이어 화이자 59명, 아스트라제네카(AZ) 50명이다. 접종자 10만명당 돌파감염 발생률을 보면 얀센 백신 12.74명, AZ백신 5.96명, 화이자 백신 2.67명이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr