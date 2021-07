무안군, 휴가철 관광지 코로나19 방역 중점 관리

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 여름 휴가철을 맞아 주요 관광지에 전담 직원을 배치하는 등 방역을 강화한다고 17일 밝혔다.

이는 최근 수도권을 중심으로 코로나19가 급격히 확산하고 여름철 장거리 이동 관광객 유입이 증가할 것으로 예상됨에 따른 조치이다.

군은 밀리터리 테마파크, 초의선사탄생지, 전통생활문화 테마파크, 낙지공원 등 관내 주요 관광지에서 발열 체크, 손 소독 시행, 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 집중적으로 홍보할 계획이다.

또한 방문객들이 방역 수칙을 쉽게 인지할 수 있도록 주요 관광지에 안내판과 홍보 현수막을 거치했다.

김산 군수는 “관광지 근무자 친절 교육도 병행해 무안의 관광 명소가 코로나19 장기화로 지친 관광객들의 힐링 장소가 될 수 있도록 하겠다”며 “아울러 관광지에서의 개인 방역 활동을 준수해 주길 바란다”고 당부했다.

