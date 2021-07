"평생 이런 재앙은 처음"…서유럽 강타한 폭우에 곳곳에서 탄식

[아시아경제 황수미 기자] 최근 서유럽 지역에서 내린 기록적인 폭우로 인해 최소 150명이 사망했고 수천명이 실종 상태로 생사가 확인되지 않고 있다.

17일(현지 시각) AP 통신은 지난 14∼15일 독일을 포함해 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크가 접한 서유럽 지역에서 내린 폭우로 인해 홍수가 발생해 사망자가 최소 150명을 넘었다고 보도했다.

독일 경찰은 이날 서부 라인란트팔츠주 아르바일러에서 홍수로 90명 이상 숨진 것으로 알려졌고 추가적인 인명피해가 우려된다고 밝혔다. 또 독일 노르트라인베스트팔렌주에서 43명이 희생됐다.

벨기에에서도 이날까지 최소 20명이 홍수로 인해 목숨을 잃었다. 홍수 지역에선 실종자를 찾기 위한 구조작업이 계속 진행되고 있다.

이미 확인된 사망자 외에도 실종자가 많아 피해는 더 커질 수 있다. 라인란트팔츠주 바트노이에나르아르바일러 마을에서는 1300명의 생사가 확인되지 않고 있다고 현지 당국이 밝혔다.

다만 당국은 생사 미확인이 통신 두절 때문이라고 설명했다. 이 지역 고위 당국자는 현지 방송에 "40∼60명이 여전히 실종된 것으로 보인다"며 "사망자 수는 며칠간 계속 증가할 것 같다"고 말했다.

한편 기록적인 폭우가 덮친 독일 서부 지역에는 집을 잃은 시민들의 한숨과 절규가 가득했다. 라인바흐 마을의 한 거주민은 "사람들은 집과 차를 잃은 채 앉아 울고 있다"고 지난 15일 BBC 방송과의 인터뷰에서 말했다. 특히 그는 알고 있던 소녀가 익사했다면서 자신의 할아버지가 평생 이런 홍수를 본 적이 없었다고 했다고 전했다.

BBC에 따르면 아이펠 인근 마을 슐트 지역은 홍수로 건물들이 파괴되고 차들이 떠내려갔다. 거리는 진흙과 파편으로 가득했다. 이 지역 거주자인 76세의 마르레나 비히만은 1910년에 끔찍한 홍수를 겪은 이후 처음으로 다시 충격을 받게 됐다고 말했다.

그는 "모든 것이 파괴되고 휩쓸려 없어졌다. 재앙이다"라면서 "진흙과 부서진 나무, 잔해로 뒤엉킨 곳을 가리키고는 테니스 코트와 집이 있었다"고 SWR 방송에 말했다.

하이머츠하임 지역 인근 거주자들은 "지난 15일 이른 시간에 갑자기 발생한 급류를 피할 시간이 몇 분밖에 없었다"고 도이체벨레 방송에 말했다.

자원봉사 소방대원인 토르스텐 클레멘스는 "이렇게 빠르게 물이 차오르는 것을 본 적이 없다"면서 "사람들이 자신의 차를 운전하는 것은 안전하지 않았고 소방차가 사람들을 구조하기 위해 접근하는 것도 불가능했다"고 말했다.

