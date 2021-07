[아시아경제 이동우 기자] 부산시는 전날 오후 기준 코로나19 확진자 6명 추가 발생했다고 17일 밝혔다.

부산 누적 확진자는 6982명이다. 신규 확진자 중 2명은 기존 확진자의 접촉자로 나타났다.

나머지 4명은 감염원을 알 수 없어 방역 당국이 역학조사에 나섰다.

전날의 경우 유흥주점 등 지역 사회 곳곳에서 감염자 57명이 발생했다. 부산은 사회적 거리두기 3단계에 버금가는 방역수칙을 시행 중이지만 최근 하루 확진자가 50∼60명대다.

