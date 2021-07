김 총리 "기관장 책임하에 코로나 방역에 총력 대응" 특별지시

[아시아경제 류태민 기자] 김부겸 국무총리는 이번 주말부터 오는 25일까지 코로나19 방역 대응에 범정부 차원의 모든 역량을 집중할 것을 16일 지시했다.

국무총리실에 따르면 김 총리는 "급속한 코로나19 확산세가 국민의 일상생활과 민생경제를 다시 한 번 위협하는 비상 상황"이라며 모든 중앙행정기관, 지방자치단체 및 산하 공공기관에 특별지시 했다.

김 총리는 특히 각 부처와 지자체 기관장 책임 하에 소관 분야와 지역 방역에 집중하고, 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에 원칙적으로 기관장이 참석해 범정부 대응의 실효성을 높일 것을 주문했다. 또한 김 총리는 당분간 모든 중대본 회의를 직접 주재하기로 했다.

또 각 부처 장·차관이 이번 주말부터 현장을 찾아 방역수칙이 제대로 작동하는지 꼼꼼히 확인하고 보완하는 실질적 점검 활동에 나설 것을 당부했다.

아울러 공공부문의 모든 역량을 방역에 집중하기 위해 오는 19일 시작 예정이었던 '공직기강 확립 특별점검'도 일주일 연기한다는 방침이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr