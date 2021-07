“가볍고 맛있는 술이 뜬다”…이마트, RTD존 구성·품목수 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 ‘RTD’ 품목수를 늘리고, 매장 내 RTD존을 별도로 구성해 그로서리 경쟁력을 강화한다고 18일 밝혔다.

RTD는 칵테일 등 섞어 마시는 술을 바로 마실 수 있도록 상품화한 주류다. 보드카나 럼 등의 양주에 탄산음료나 주스를 섞거나 맥주나 탄산수 등에 다양한 향미를 첨가한 것으로 상대적으로 도수가 낮고 맛에 부담이 없어 가볍게 즐길 수 있다.

이마트는 RTD 품목수를 대폭 늘려 올해 초 30여개에서 현재 70여개 상품으로 2배 이상 확대했다. 이중에는 미국에서 인기를 끌고 있는 이색 RTD ‘하드셀처’도 20여개 포함됐다. 하드셀처는 탄산수에 알코올과 향미를 첨가한 알코올 스파클링 워터다. 칼로리가 한 캔 당 100칼로리 내외로 상대적으로 낮은 것이 특징이며, 알코올 도수는 5% 내외다.

지난달부터는 수입맥주 매장을 재단장해 RTD존을 선보이고 있다. 이마트 왕십리·가양·영등포점 등 총 15개 매장에 RTD존을 만들었고 진열 면적을 2배 이상 늘렸다. 올해 하반기 60개 매장에 RTD존을 추가로 선보이고 운영 품목도 지속 확대할 계획이다.

이마트 관계자는 “홈술 문화 확대로 새롭고 맛있는 술에 대한 고객들의 관심이 여느 때보다 크다”며 “올해 들어 수요가 급증하고 있는 RTD를 강화해 주류 경쟁력을 높이고 새로운 주류 트렌드를 만들 것”이라고 말했다.

