경남도의회, 제387회 임시회 제2차 본회의 개회

도교육청 학생 자치 및 참여 활성화에 관한 조례안 등 23건 처리

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회가 15일 제387회 임시회 제2차 본회의를 개회하고 10일간의 임시회 일정을 마무리했다.

이날 본회의에서는 김영진 의원의 '경상남도는 민주주의 사회정의를 즉각 이행하라!' 등 8명 도의원의 5분 자유 발언을 통해, 도정과 지역 현안에 대한 문제점과 대안을 제시했다.

이어 진행된 안건 심의에서는 '경상남도교육청 학생자치 및 참여 활성화에 관한 조례안' 등 조례안 17건, 동의안 2건, 결의안 1건 등 총 23건의 안건을 처리했다.

본회의를 진행한 김하용 의장은 "이번 회기 동안, 조례안 심사와 의정 활동을 해주신 의원님들과 집행부 공무원 여러분께 깊이 감사를 드린다"고 말했다.

한편 제388회 임시회는 8월 31일 개회해 9월 9일까지 10일간 도정질문과 제2회 추가경정예산안 등 안건을 처리할 예정이다.

