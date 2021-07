인천 자동차대리점서 '칼부림' 대표·직원 숨져

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천의 한 자동차 판매대리점에서 대표와 직원이 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 인천 계양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 10분께 계양구에 있는 한 자동차 판매대리점 사무실에서 대표 A(59)씨와 직원 B(58)씨가 숨진 채 발견됐다.

같은 대리점의 다른 직원은 "사무실에서 싸우는 소리가 난 뒤 조용해서 가봤더니 두 사람이 사망해 있었다"고 경찰에 신고했다.

현장에 출동한 119구급대는 사무실 내 책상 아래 등지에 누워있는 A씨 등이 이미 숨진 것을 확인했다. A씨와 B씨의 몸에는 흉기에 찔린 흔적이 있었으며 현장에서 범행에 쓰인 것으로 보이는 흉기도 발견됐다.

경찰은 이들이 서로 다투다 사망에 이른 것으로 추정하고 현장 감식과 주변 CCTV 영상을 확인하는 등 수사를 벌이고 있다. 또 국립과학수사연구원에 이들의 시신 부검을 의뢰했다.

해당 대리점에는 10여명이 근무하지만 최근에는 코로나19 확산 예방을 위해 대부분 사무실로 출근을 하지 않은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "현재까지는 A씨와 B씨의 사망에 제3자가 개입한 것은 없는 것으로 본다"고 밝혔다.

