아파트값 오르니 오피스텔도…수도권 0.43% 상승

한국부동산원 2분기 오피스텔 가격 조사



[아시아경제 문제원 기자] 서울 등 수도권 아파트값이 크게 오르면서 대체재인 오피스텔의 매맷값도 오름세를 키운 것으로 나타났다.

한국부동산원은 올해 2분기 오피스텔 가격을 조사한 결과 수도권의 경우 전 분기 대비 0.43% 올라 1분기(0.31%)보다 상승폭이 확대됐다고 15일 밝혔다.

수도권은 지난해 2분기까지만 해도 -0.26% 하락세를 보였지만 지난해 3분기 0.02%로 상승 전환한 뒤 4분기 0.10%, 올해 1분기 0.31%, 2분기 0.43%로 3분기 연속 상승폭을 키우고 있다.

서울(0.22%→0.07%)은 상승폭이 축소됐지만 경기도(0.53%→0.64%)와 인천(0.00%→1.03%)은 상승폭이 커졌다. 인천은 4차 철도망 구축 계획안 발표로 집값 상승 기대감이 커진데다 상대적으로 저평가됐다는 인식이 퍼지며 매수세가 몰렸다.

경기도는 아파트 매맷값 상승 기조가 유지되는 가운데 수도권광역급행철도(GTX) 등 교통호재가 있는 인근 지역 중심으로 상승세가 가팔라졌다.

오피스텔 전셋값은 상승폭이 다소 축소했다. 수도권이 0.62%에서 0.45%로 오름폭이 줄었고, 서울은 0.58%에서 0.26%로, 경기는 0.76%에서 0.61%로 각각 상승폭이 축소됐다. 다만 인천은 0.38%에서 0.61%로 상승폭이 확대됐다.

서울은 주택 전세공급 부족이 장기화되면서 정주여건이 양호하거나 주거환경 개선 기대감이 있는 오피스텔로 수요가 유입됐다.

인천과 경기도에서도 아파트 전셋값이 많이 올라 중대형 오피스텔이나 교통여건이 양호한 오피스텔의 전셋값이 주로 올랐다.

오피스텔 월세도 수도권이 0.28%에서 0.21%로 상승폭은 축소됐지만 여전히 높은 상승률을 이어갔다.

부동산원은 "서울은 신규 오피스텔 공급이 지속되고 있으나, 역세권 및 주거 환경이 양호한 지역 중심으로 수요가 뒷받침되며 월세가 전분기 대비 0.11% 상승했다"고 분석했다.

인천에서는 아파트·오피스텔 전셋값 상승으로 월세 전환수요가 발생하면서 정주 여건이 상대적으로 우수한 서구, 부평구 중심으로 월세가 상승했다.

경기도는 재개발 이주수요가 있는 성남 수정과 서울 접근성이 비교적 양호한 고양 덕양, 용인 기흥 중심으로 월세가 올랐다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr