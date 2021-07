광양시 봉강면 상봉마을 주민, 통 큰 기부

1억 2천만 원 상당의 냉동 생선 13,000마리 전달

[광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시 봉강면 상봉마을 주민(허상량43세, 표치성45세)이 지난 14일 광양읍·봉강면·옥룡면에 통 큰 기부를 했다.

기부물품은 냉동 생선 6종(민어, 참돔, 감성돔, 병어, 조기, 서대) 약 13,400마리로 광양사랑나눔복지재단을 통해 봉강면 전 세대와 경로당 23개소를 비롯한 광양읍·옥룡면 경로당에 전달됐다.

기탁식에서 후원자는 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역에 작은 도움이라도 되고자 기부를 결정했다”며, “기부된 생선이 면민들과 경로당 어르신들께 충분한 영양 보충이 되길 바란다”고 전했다.

허정량 봉강면장은 “광양읍과 봉강·옥룡면 어르신들을 위해 통 큰 기부에 나서주신 상봉마을 허상량 님과 표치성 님께 감사드린다”며, “따뜻한 나눔이 코로나19를 극복하는 데 큰 힘이 될 것이다”고 말했다.

한편, 상봉마을 허상량 씨와 표치성 씨는 봉강면 사회단체에서 다양한 활동을 하며 매년 어려운 이웃을 향한 지속적인 관심과 꾸준한 나눔 실천으로 지역 사회에 선한 영향력을 전파하고 있다.

광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr