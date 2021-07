[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 달샤벳 출신 달수빈(수빈)이 일상을 공개했다.

15일 달수빈은 자신의 인스타그램에 "컬러 미쳤고 재질 파쳤고 땀나게 운동해서 아드레날린 솟구쳤고"라는 글과 함께 운동복 차림의 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 달수빈은 몸매가 드러나는 파란색 레깅스와 검은색 크롭탑 티셔츠를 입고 뒤돌아선 채로 카메라를 응시하고 있다.

지난 2011년 걸그룹 달샤벳 수빈으로 데뷔한 달수빈은 2019년 달수빈으로 활동명을 변경하여 활봘한 활동을 이어오고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr