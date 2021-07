경주시, 동부사적지 입구에 대형 환승주차장 조성 … 사업비 180억 투입 "도심지 주차난 해소"

2023년까지 사정동 일원 버스·택시승강장 갖춘 환승시설

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경주시는 경부고속도로 경주IC와 고속·시외버스터미널을 최단거리로 잇는 강변로 종점부 인근 동부사적지 입구에 1100면 규모 대형환승주차장(황남공영주차장)을 조성한다고 15일 밝혔다.

오는 11월 개통을 앞둔 강변로의 연계사업으로, 경주를 찾는 관광객들의 주차난 해소는 물론 노선버스와 택시 등 대중교통 이용객 증가로 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

지난해 11월 경북도의 지방재정투자심사를 마쳤고, 올해 6월에는 문화재청으로부터 문화재 현상변경 승인도 받은 상태다.

현재 경주시는 도시관리계획 변경과 토지보상 절차를 밟고 있다. 사업비 180억원을 들여 내년 하반기 착공, 2023년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

이용객들의 대중교통 환승을 돕기 위한 시설인 만큼, 1100면의 주차공간 외에도 BIS(버스정보시스템)단말기, 공공와이파이 등의 편의시설을 갖춘 버스승강장과 택시승강장을 갖추게 된다. 또 내년 3월 도입예정인 경주시공영자전거의 무인 대여소도 설치, 이용객들의 편의성을 높일 방침이다.

특히 황남공영주차장을 출발지·종착지로 주변 관광지를 순환하는 셔틀버스·투어버스 도입은 물론, 동부사적지와 황리단길을 연결하는 소형 전기버스 도입도 적극 추진하고 있다.

경주시는 황남공영주차장 완공까지 2년 이상의 기간이 소요되는 것을 감안해, 현재 공사 중인 1만2000㎡ 규모의 '서천둔치다목적광장'을 다음달까지 완공해 도심지 주차난을 해소한다는 방침이다.

주낙영 시장은 "대형환승주차장을 출발지·종착지로 황리단길, 대릉원, 교촌한옥마을, 동궁과 월지, 경주읍성 등 주요 관광지를 순환하는 셔틀버스와 전기버스 등 다양한 교통수단 도입을 적극 검토하고 있다"고 설명했다.

