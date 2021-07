[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포구의 한 오피스텔에서 40대 남성이 피살된 사건이 발생했다.

15일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 40대 남성을 살해한 뒤 도주한 피의자를 이날 오전 9시 51분께 경북 경산시에서 검거했다고 밝혔다.

전날(14일) 경찰은 피해자에 대한 실종 신고를 접수하고 수색에 나섰다. 이후 마포구 한 오피스텔에서 피해자의 시신을 발견하고 범죄혐의점이 있다고 파악해 수사에 착수했다. 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 피의자를 특정, 동선을 추적해 피의자가 지방으로 도주한 사실을 확인했다.

경찰은 피의자를 상대로 범행 동기 및 사건 경위를 확인하는 등 수사할 예정이다.

