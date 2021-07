무협, 무역의 날 유공자·수출의 탑 포상 후보자 접수

7월16~8월13일, 온라인으로만 신청 가능

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 16일부터 8월13일까지 '2021년 무역의 날 유공자 포상 및 수출의 탑' 신청을 접수한다고 15일 밝혔다.

무역협회는 매년 무역의 날(12월5일)을 기념해 개최하는 '무역의 날 기념식'에서 지난 1년 동안 수출증대에 기여한 기업들에 '수출의 탑'을, 수출기업 대표와 임직원에게는 '유공자 포상'을 수여하고 있다. 올해는 100만달러부터 900억달러까지 44종의 수출의 탑과 산업훈장·산업포장·대통령·국무총리·산업부장관 표창 등 10종의 유공자 포상을 수여할 예정이다.

수출의 탑 신청자격은 지난해 7월1일부터 올해 6월30일까지 1년간 수출실적을 기준으로 한다. 유공자 포상도 같은 기간 100만달러 이상 수출한 무역업체의 대표와 임직원이 신청 대상이다.

올해부터는 온라인으로 모든 서류를 제출할 수 있으며 우편으로는 서류를 받지 않는다. 또 한국무역정보통신(KTNET)과 시스템을 연동해 KTNET의 간접수출실적증명 서비스를 이용하는 업체는 포상 신청시스템 로그인시 자동으로 간접수출실적을 조회할 수 있다.

자세한 신청 방법 등 문의는 인터넷 홈페이지(https://award.kita.net)와 무역협회 콜센터(1566-5114), 포상사무국(02-6000-2331~6)으로 하면 된다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr