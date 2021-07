입당 언급 없이…반기문 만난 윤석열

지지율도 하락세

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 정치 참여 선언 후 오히려 지지율이 하락세로 접어든 윤석열 전 검찰총장은 15일에도 예정된 외부 인사와의 만남을 계속했다. 특정 정당 입당 등 선거 전략 변화도 아직은 거론하지 않겠다는 기조다.

윤 전 총장은 이날 오전 반기문 전 유엔(UN) 사무총장을 만나 기후변화와 미래 환경, 외교·안보 등에 대한 의견을 들었다. 이 자리에서 두 사람은 주로 환경과 관련된 의제로 이야기를 나눴지만 반 전 총장은 대권에 도전한 윤 전 총장에게 조언도 아끼지 않았다. 반 전 총장은 "앞으로 많은 난관이 있을 것이다. 진인사대천명의 자세로 열심히 하면 유종의 미를 거두지 않을까 생각한다"고 덕담을 건넸다.

정치 행보를 시작한 지 보름을 갓 넘긴 윤 전 총장은 각계각층 인사와의 접점을 늘여가고 있다. 반문(반문재인) 텐트를 크게 넓혀 외연 확장을 통한 중도 다지기에 힘을 쏟겠다는 목표다. 12일에는 진보성향 정치학계 원로인 최장집 고려대 명예교수를 만났으며 안철수 국민의당 대표, 김영환 전 국회의원 등과도 식사하며 의견을 나눴다. 코로나19로 잠시 중단된 민심행보까지 완료하고 나면 정책을 내놓겠다는 구상이다. 특정 정당 입당 문제도 아직은 거론하지 않겠다는 기조를 이어가고 있다.

활발해 보이는 행보와는 달리 지지율은 하락세다. 최근 여론조사에서 윤 전 총장은 오차범위 안이긴 하나 이재명 경기도지사나 이낙연 전 더불어민주당 대표 등 여권 주자들과의 양자대결에서 밀리는 경우도 잦다. 윤 전 총장 캠프 관계자는 "출마 선언을 하는 분들이 늘어나면서 지지율 하락은 어쩔 수 없는 현상으로 보고 있다"면서 "(부족하다는 지적은) 반영할 부분이 있는지 검토해 앞으로 열심히 나아갈 것"이라고 말했다.

