메쉬코리아-오아시스마켓, 합작법인 출범…"퀵커머스 시장 협공"

합작법인 '주식회사 브이' 출범, 차세대 퀵커머스 플랫폼 공동 운영

신선식품 포함, 실생활 필수품 실시간 배송

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 신선식품 새벽배송 전문기업 오아시스마켓과 함께 새로운 퀵커머스 서비스 플랫폼 런칭과 운영을 위한 합작법인(JV) 주식회사 브이를 출범한다고 15일 밝혔다.

새 법인은 실시간 퀵커머스와 새벽배송 서비스를 결합한 새로운 플랫폼을 올 하반기 내 선보일 계획이다. 양사 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 기반으로 퀵커머스와 새벽배송 중심의 이커머스 시장을 주도하겠다는 전략이다.

합작법인은 유정범 메쉬코리아 대표와 김영준 오아시스마켓 대표가 각자 대표로 경영에 참여한다. 자본금은 총 50억원 수준으로 지분율은 오아시스마켓이 50%+1주, 메쉬코리아가 50%-1주를 보유하며 상호 협의 하에 공동 운영한다. 새롭게 선보일 퀵커머스 플랫폼에서 소비자들은 실시간 식음료 주문과 신선식품 마트 장보기 외에도 의류와 도서, 애견상품 등 일상생활에 필요한 다양한 필수 상품들을 빠르게 받아볼 수 있다.

이번 합작법인 출범은 부릉의 IT자산과 새벽배송 시장에서 흑자를 기록하며 성장 중인 오아시스의 경쟁력이 국내 퀵커머스 시장을 주도하는 시너지를 낼 수 있다는 판단에 따른 것이다. 유정범 메쉬코리아 대표는 "글로벌 이커머스 시장은 특정 기업 홀로 경쟁하고 생존할 수 없는 복잡한 구조로 빠르게 변화하고 있다"며 "오랜시간 이커머스 시장 공략을 위해 인프라 및 솔루션 구축, 상품 소싱 등 본질에 집중해 온 양사의 시너지는 퀵커머스 시장의 주도권을 쥘 수 있는 충분한 경쟁력을 갖췄다"고 말했다.

