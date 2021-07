[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 국가대표 축구선수 손흥민 선수를 브랜드 모델로 한 TV CF 본편을 공중파, 케이블, 주요 SNS 채널에서 방송한다고 15일 밝혔다.

광고 영상은 코로나19의 장기화로 인한 국민 피로감과 함께 올림픽에서의 대한민국 국가대표 선수들의 선전을 응원하는 ‘지지 맙시다’의 응원 메시지를 담았다.

롯데리아 대표 K-푸드 제품으로 베트남, 미얀마, 라오스, 캄보디아, 몽골 등 동남아 국가에 진출한 불고기버거와 야채·패티의 중량을 늘린 한우불고기버거 리뉴얼 제품을 손 선수가 선보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr