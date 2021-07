서울시의회, 김현아 SH 사장 후보자 청문회 오는 27일로 연기

시의회 인사청문특별위원회 "거리두기 4단계 및 코로나19 확산세 고려"

[아시아경제 공병선 기자] 서울시의회는 김현아 서울주택도시공사(SH) 사장 후보자 인사청문회를 오는 27일 오전 10시로 연기했다고 14일 밝혔다. 본 청문회는 예정대로라면 오는 19일 열리기로 했다.

시의회 인사청문특별위원회는 “수도권 거리두기 4단계 격상 및 코로나19 확산세의 심각성을 고려해 청문회를 연기하기로 했다”고 설명했다.

김 후보자는 오세훈 서울시장이 지난 4월 취임 이후로 처음으로 지명한 산하 공공기관장 후보자다. 그는 도시계획 전문가로 알려졌으며 2016~2020년 새누리당·자유한국당·미래통합당 비례대표로 제20대 국회의원을 지냈다. 지난해 5월부터 올해 4월까진 국민의힘 비상대책위원으로 활동했다.

서울시의회 총 110석 가운데 101석을 차지한 더불어민주당 측은 청문회에서 김 후보자를 상대로 철저히 검증하겠다고 예고한 바 있다.

