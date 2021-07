KAIST·평택시·삼성전자 ‘반도체 인력 양성’ 협력

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] KAIST는 14일 평택시, 삼성전자와 온라인으로 ‘반도체 인력양성 및 산학협력 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 KAIST는 반도체 전문기술인력 양성을 위한 ?KAIST-삼성전자 반도체 계약학과(가칭)?를 대전 본원에 신설해 운영하고 평택 브레인시티 내 대학 캠퍼스 부지에 ?KAIST 반도체 연구센터(가칭)?를 설립한 후 반도체 계약학과의 연구과정을 연계해 운영할 계획이다.

평택시는 46만㎡ 부지를 제공하고 인프라 구축 등에 협력하며 삼성전자는 대학에서의 현장 밀착형 교육이 내실 있게 이뤄질 수 있도록 계약학과 운영을 지원한다.

또 KAIST는 연구센터의 첨단기술연구 성과를 기반으로 ▲창업타운 조성 ▲소프트웨어 교육을 통한 양질의 일자리 창출 ▲시민을 위한 기술·문화 융복합 열린 공간 조성 등으로 지역 사회와의 협력을 강화해 나갈 예정이다.

협약식은 KAIST 이광형 총장, 평택시 정장선 시장, 삼성전자 박학규 사장 등이 온라인 화상회의 프로그램을 통해 협약서에 서명하는 방식으로 진행됐다.

KAIST 이광형 총장은 "협약을 계기로 KAIST는 우리나라를 세계 최고의 반도체 강국으로 이끌어갈 핵심 인력을 양성하는데 매진하겠다?고 강조했다.

