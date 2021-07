스튜디오산타클로스, 배우 허준석 전속 계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,105 전일대비 65 등락률 -2.05% 거래량 71,937 전일가 3,170 2021.07.14 10:53 장중(20분지연) 관련기사 이즈미디어, 스튜디오산타클로스 콘텐츠 IP 확보… “스타부터 OTT까지”스튜디오산타클로스, 소속 배우 출연 넷플릭스 영화 제작 확정스튜디오산타클로스 “넥스턴바이오사이언스 투자 평가이익 340억” close 는 다방면에서 매력을 선보이고 인정받고 있는 배우 허준석과 전속계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

배우 허준석은 연극 무대를 시작으로 브라운관과 스크린을 오가며 폭넓은 활동을 펼쳐온 허준석이 스튜디오 산타클로스에 새 둥지를 틀며 힘찬 도약을 할 전망이다.

허준석은 그간 드라마 ’시지프스 : the myth’, ‘스위트홈’, ‘멜로가 체질’, ‘운명과 분노’, ‘이판사판’, ‘당신이 잠든 사이에’, 영화 ‘어른들은 몰라요’, ‘침입자’, ‘시동’, ‘극한직업’, ‘창궐’, ‘박화영’ 등 다양한 작품을 통해 연기파 배우로 자리 잡았다.

특히 최근 드라마 ‘시지프스 : the myth’에서 동생 태슬(조승우 분)의 형 태산 역을 맡아 켜켜이 쌓아온 연기 저력을 발휘했다. 오직 동생을 지키기 위해 제 모든 것을 희생한 캐릭터를 밀도 있게 완성했고, 더욱이 흔들리는 감정선을 세밀하게 조율해 가슴 아픈 우애를 보여주며 강렬한 임팩트를 남겼던 바 있다.

또한 허준석은 연출에 나선 단편영화 ‘강냉이’로 2016 인디포럼, ‘애드립’으로 제21회 부천국제판타스틱영화제에 초청받으며 감독으로서도 탁월한 재능을 인정받았다.

스튜디오 산타클로스 관계자는 “매 작품 색다른 얼굴로 대중에게 눈도장을 찍은 배우 허준석의 새로운 출발을 함께하게 돼 기쁘다”며 “연기는 물론 연출까지 다방면에서 뛰어난 모습을 보이는 허준석이 보다 안정적이고 전문적인 환경에서 역량을 펼칠 수 있도록 곁에서 지원하는 파트너로 함께할 것”이라고 말했다.

