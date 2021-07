이광철 前비서관, 차규근·이규원과 재판 병합

[아시아경제 김형민 기자] 김학의 전 법무부 차관의 출국을 위법한 방법과 절차로 금지한 혐의로 재판에 넘겨진 이광철 전 청와대 민정비서관이 차규근 법무연수원 연구위원, 이규원 검사와 함께 재판을 받게 됐다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 김선일)는 전날 직권남용 권리행사 방해 혐의로 불구속 기소된 이 전 비서관의 재판을 차 연구위원과 이 검사의 재판과 병합했다.

이로써 김학의 불법출금 사건에 연루된 피고인 중 이성윤 서울고검장을 제외한 3명이 함께 재판을 받게 됐다.

이 전 비서관은 2019년 3월 22일 김 전 차관의 출국 시도 사실을 알고 차 연구위원과 이 검사 사이를 조율하며 불법 출국금지 조치를 내리도록 주도한 혐의로 지난 1일 기소됐다.

재판부는 이들 3명의 공판 준비기일을 다음달 13일 오후 2시에 열기로 했다. 이날 검찰과 변호인 양측의 의견을 듣고 입증 계획을 논의할 예정이다.

