부행장 포함 8명 집단감염

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행 본점에서 코로나19 집단 감염이 발생했다.

13일 우리은행에 따르면 서울 회현동 소재 본점에서 직원 8명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 우리은행 부행장 1명도 포함됐다.

우리은행은 코로나19 확진자가 발생한 12층을 전면 폐쇄하고 본점 건물에 대한 방역 조치를 시행 중이다.

또 확진직원과 밀접접촉한 직원 전원에 대해 선제적인 코로나19 검사를 받게 하고 본점 건물에 대한 방역 조치도 취했다. 현재 우리은행은 회현동 본점건물 전층 이동 및 출입제한 조치를 시행 중에 있다.

우리은행 관계자는 "직원간 모임이나 행사, 회식 등을 금지하는 등 코로나19 감염 예방조치에 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr