김준철 광주경찰청장 '따뜻·당당·바로선 경찰' 강조

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김준철 신임 광주광역시경찰청장이 ‘따뜻하고, 당당하고, 바로선 경찰’을 강조하며 본격 업무에 돌입했다.

김 광주경찰청장은 13일 취임사를 통해 “법과 원칙에 따른 일관된 법 집행으로 중심을 지키며 따뜻하고 진정성 있는 마음으로 시민들에게 다가가야 한다고 강조했다.

김 청장은 “‘동구 건물 붕괴사고’로 어느 때보다 광주시민은 안전에 대한 욕구와 경찰에 대한 기대 및 요구는 높아지고 있다”며 “진정성과 책임감 있는 마음가짐으로 따뜻한 경찰이 되는 것이 신뢰를 받을 수 있는 출발점이다”고 말했다.

이어 “각급 관서장과 부서장은 소신과 책임감을 가지고 상황을 판단하고 결정해야 하며, 일선 경찰관들은 ‘준비된 치안전문가’로서 현장의 문제를 명쾌하게 해결해 내는 기본적인 역량을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다”고 설명했다.

또 “경찰관은 오로지 법과 원칙에 따라 대상과 상황에 관계없이 공정하고 일관된 법 집행을 해야 한다”면서 “강·절도, 조직폭력과 같은 강력범죄는 물론 길거리·병원·대중교통 등 일상과 밀접한 곳에서 발생하는 생활폭력 척결에 역량을 집중하고 서민생활을 더욱 곤궁에 빠뜨리는 전화금융사기, 사이버도박 등 민생 침해사범도 엄단해 시민의 평온한 일상을 지켜내야 할 것”이라고 덧붙였다.

