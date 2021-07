위폐전문가그룹, 청소년 대상 ‘금융·위폐교육’ 영상 제작·배포

은행연합회·국가정보원·한국은행 공동 제작 및 지원

[아시아경제 박선미 기자] 위폐전문가그룹이 청소년 대상 ‘금융·위폐교육’ 영상을 제작해 배포한다.

13일 한국은행, 은행연합회, 국가정보원은 위폐전문가그룹이 위폐 유통방지 활동 강화 차원에서 ‘금융·위폐교육’ 영상을 제작했으며 교육부의 협조를 받아 7월 중 우선적으로 전국 직업계 고등학교 교육자료로 적극 활용될 예정이라고 밝혔다.

위폐전문가 그룹은 2018년 9월 은행연합회와 국정원이 위폐관련 업무에 5년 이상 종사한 은행 전문가(신한·우리·하나·기업·국민)들을 한자리에 모아 발족한 전문가 집단으로, 2020년 발권은행인 한국은행이 참가해 활발한 위폐 피해 예방 활동을 전개 중이다.

이번 교육 동영상은 ▲화폐로 배우는 문화와 가치 ▲세계 여러나라의 화폐 가치 ▲위조지폐 식별요령 및 행동요령 등 총 3편으로 구성돼 청소년의 눈높이에 맞춰 제작됐다.

위폐전문가그룹은 이 밖에도 오는 8월부터 ‘미스트롯’ 출신 가수겸 유튜버인 요요미를 비롯해 아이돌 가수 서은광, 멕시코 방송인 크리스티안 부르고스 등이 출연해 위폐 관련 에피소드·대처법 등을 토크쇼 형식으로 촬영한 동영상(3편)을 공개할 예정이다. 또 하반기 중 한국은행 화폐박물관 등 위폐대응 현장방문 등 다양한 컨텐츠를 준비 중이다.

위폐전문가그룹이 제공하는 교육동영상은 ‘위폐전문가그룹 : 위벤저스’ 유튜브 채널에 접속해 일반인들도 자유롭게 시청할 수 있다. 국정원 국제범죄정보센터 관계자는 “코로나19로 인해 올해 위폐 적발 건수는 대폭 감소했지만, 7월 도쿄올림픽이 개최되고 트래블버블 등도 꾸준히 논의되고 있어 국가간 이동제한 완화에 따른 국민피해가 예상되는 만큼 주의가 필요하다”고 설명했다.

