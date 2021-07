이재명 "국민의힘 '전국민 재난지원급' 합의 100분만에 번복…국민에 사죄해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '전국민 재난지원금 지급' 여야 대표 합의가 100분만에 야당인 국민의힘에 의해 번복됐다며 이는 국민을 무시하는 처사로 국민에게 사죄하라고 촉구했다.

이 지사는 13일 페이스북에 올린 '여야합의는 몇명의 불만으로 뒤집을 수 있는 것이 아닙니다'라는 글을 통해 "여야 대표의 합의 발표가 100분 만에 번복됐다"며 "아무리 약속이 헌신짝 취급 받는 정치라지만 이건 아니다"고 강하게 비판했다.

이어 "국민에 대한 도리도, 상대당(더불어민주당)에 대한 도리도 아니다"며 "국민을 주권자로 보고 두려워 할 줄 아는 공당이라면 이런 번복 논란이 있을 수 없다"고 성토했다.

특히 "(국민의힘)의원들의 불만은 당내에서 풀어야 할 문제이지 국민과의 약속을 저버릴 이유가 될 수 없다"며 "국민의힘은 혼선을 빚은 데 대해 국민께 사죄하고 전국민재난지원금을 지급하기로 한 여야 대표의 합의를 성실히 이행하라"고 촉구했다.

그는 그러면서 "지금 대한민국 소상공인, 영세자영업자, 전통시장ㆍ골목상권 상인들에게 더이상의 상처를 주지 말라"며 "민생을 최우선 하는 정치 본연의 길로 다시 돌아오라"고 충고했다.

앞서 더불어민주당 송영길 대표와 국민의힘 이준석 대표는 12일 저녁 여의도에서 만찬 회동을 갖고 2차 추경을 통해 '전 국민 재난지원금'을 지급하기로 합의했다.

다만 양 측은 지급 시기에 대해서는 방역 상황을 검토해 추후 결정하기로 의견을 모았다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr